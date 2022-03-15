Система распознавания лиц будет идентифицировать российских солдат по фото из Вконтакте

Система сможет распознавать лица российских солдат / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Украина получила бесплатный доступ к мощной поисковой системе Clearview AI, что позволяет властям проверять подозрительных людей, например, на контрольно-пропускных пунктах.
Эта база данных может помочь Украине легче идентифицировать погибших, нежели пытаться сопоставить отпечатки пальцев, и работает, даже если есть повреждения лица. Также система поможет распознавать фейки и бороться с дезинформацией.
Основатель Clearview сказал, что в базе данных компании есть более 2 миллиардов изображений из российской социальной сети "ВКонтакте", а в общей сложности она насчитывает более 10 миллиардов фотографий, пишет cnbc.com.
Читайте также:
- ВСУ переходят в контрнаступление на некоторых направлениях – Залужный
- За сотрудничество с Россией – 15 лет за решеткой: Зеленский подписал закон
- Десант РФ уже ждали на Печерске: Арестович об отказе Зеленского эвакуироваться
- Шойгу приказал вырубать украинский лес – разведка
- РФ не хочет платить даже $53 за своих погибших в Украине: разговор оккупанта с женой