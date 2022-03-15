Система распознавания лиц будет идентифицировать российских солдат по фото из Вконтакте

Система сможет распознавать лица российских солдат / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украина получила бесплатный доступ к мощной поисковой системе Clearview AI, что позволяет властям проверять подозрительных людей, например, на контрольно-пропускных пунктах.

Эта база данных может помочь Украине легче идентифицировать погибших, нежели пытаться сопоставить отпечатки пальцев, и работает, даже если есть повреждения лица. Также система поможет распознавать фейки и бороться с дезинформацией.

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Основатель Clearview сказал, что в базе данных компании есть более 2 миллиардов изображений из российской социальной сети "ВКонтакте", а в общей сложности она насчитывает более 10 миллиардов фотографий, пишет cnbc.com.

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