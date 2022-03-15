Система розпізнавання осіб ідентифікуватиме російських солдатів по фото з Вконтакте

Система зможе розпізнавати обличчя російських солдат / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Україна отримала безкоштовний доступ до потужної пошукової системи Clearview AI, що дозволяє владі перевіряти підозрілих людей, наприклад, на контрольно-пропускних пунктах.
Ця база даних може допомогти Україні легше ідентифікувати загиблих, ніж намагатися порівняти відбитки пальців, і навіть працює, якщо є ушкодження обличчя. Також система допоможе розпізнавати фейки та боротися з дезінформацією.
Засновник Clearview сказав, що в базі даних компанії є понад 2 мільярди зображень з російської соціальної мережі "ВКонтакте", а загалом вона налічує понад 10 мільярдів фотографій, пише cnbc.com.
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