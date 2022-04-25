Шесть игр о войне в Украине: спасай Чернобаевку и сбивай Путина из пушки

В Украине выпускают игры для поднятия боевого духа / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы не отчаиваются перед лицом страшного врага. Для поднятия боевого духа наши разработчики регулярно выпускают игры, где можно мочить оккупанта различными методами.

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Мы сделали подборку самых веселых из них. Кстати, каждая игра предлагает методы финансовой поддержки украинских военных.

ЕБАЙРАКТАР

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 стал настоящей звездой в Украине, а Минцифры предоставило всем желающим возможность им поуправлять. Правда, только в приложении "Дія". Игра представляет из себя популярный жанр Tower Defense, суть которой заключается в уничтожении техники оккупанта, приближающейся по двум дорогам.

СМЕРТЬ ВРАГАМ

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Разработчики из MoonClock Studio выпустили игру Смерть врагам, в которой вам нужно остановить попытки врага прорваться из легендарной Чернобаевки. Правда, передвижения оккупантов больше напоминает тараканьи бега, а вместо артиллерии у вас в руках газета или мухобойка.

ПУТЛЕРА НА БУТЫЛКУ

Еще одна игра от разработчиков Смерти врагам. В этой игре вы управляете танком и пытаетесь сбить вражеский десант, напоминающий Путина в трусиках. Стрелять во врага можно яблоками и коктейлями Молотова.

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MUSK VS PUTIN

Забавный файтинг в стиле приставок 90-х. В роли главного героя выступает американский миллиардер Илон Маск, а противостоят ему Рамзан Кадыров и Владимир Путин. Бои проходят на развалинах Мариуполя под знаменитый хит "Ой у лузі червона калина".

UKRAINIAN FARMY

Смелость украинцев поразила весь мир, а еще больше удивило то, как наши трактористы растягивают технику оккупанта по своим хозяйствам. Это и стало сюжетом игры. В роли тракториста вам нужно захватить как можно больше российских танков, грузовиков и БТРов. Удачной охоты!

PLAY FOR UKRAINE

Известная головоломка 2048 не только позволит вам убить время, но и принести реальную пользу Украине – пока вы объединяете квадраты игра посылает запросы для блокировки сайтов, обслуживающих армию РФ.