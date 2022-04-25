Шість ігор про війну в Україні: рятуй Чорнобаївку та збивай Путіна з гармати

В Україні випускають ігри для підняття бойового духу / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці не впадають у відчай перед страшним ворогом. Для підвищення бойового духу наші розробники регулярно випускають ігри, де можна мочити окупанта різними методами.

Читайте також: 5 додатків на смартфон, які можуть врятувати вам життя у воєнний час

Реклама

Ми зробили добірку найвеселіших із них. До речі, кожна гра пропонує методи фінансової підтримки українських військових.

ЄБАЙРАКТАР

Турецький безпілотник Bayraktar TB2 став справжньою зіркою в Україні, а Мінцифри надало всім бажаючим можливість управляти ним. Щоправда, лише у додатку "Дія". Гра являє собою популярний жанр Tower Defense, суть якої полягає в знищенні техніки окупанта, що наближається двома дорогами.

СМЕРТЬ ВОРОГАМ

Реклама

Розробники з MoonClock Studio випустили гру Смерть ворогам, в якій вам потрібно зупинити спроби ворога прорватися із легендарної Чорнобаївки. Щоправда, пересування окупантів більше нагадує перегони тарганів, а замість артилерії у вас у руках газета чи мухобійка.

Путелера на пляшку

Ще одна гра від розробників Смерті ворогам. У цій грі ви керуєте танком і намагаєтеся збити ворожий десант, що нагадує Путіна у трусиках. Стріляти у ворога можна яблуками та коктейлями Молотова.

Реклама

MUSK VS PUTIN

Кумедний файтинг у стилі приставок 90-х. У ролі головного героя виступає американський мільярдер Ілон Маск, а протистоять йому Рамзан Кадиров та Володимир Путін. Бої проходять на руїнах Маріуполя під знаменитий хіт "Ой у лузі червона калина".

UKRAINIAN FARMY

Сміливість українців вразила весь світ, а ще більше здивувало, як наші трактористи розтягують техніку окупанта по своїх господарствах. Це і стало сюжетом гри. У ролі тракториста вам потрібно захопити якнайбільше російських танків, вантажівок і БТРів. Вдалого полювання!

PLAY FOR UKRAINE

Відома головоломка 2048 не тільки дозволить вам убити час, але й принести реальну користь Україні – поки ви об'єднуєте квадрати гра надсилає запити для блокування сайтів, які обслуговують армію РФ.