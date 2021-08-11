Samsung показал смартфон-книжку и обновленные умные часы

Новинки от Samsung / Коллаж "Сегодня"

Компания Samsung представила несколько своих новых разработок. Среди них складывающийся смартфоны Z Fold3 и Z Flip3, а также обновленные умные часы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Смартфон Galaxy Z Fold3

Фото Reuters

Смартфон Galaxy Z Fold3 оснащен 7,6-дюймовым внутренним сгибающимся экраном и 6,2-дюймовым внешним экраном. Характеристики внутреннего дисплея по сравнению с прошлым поколением не изменились — это AMOLED-дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц и разрешением 2208 на 1768 пикселей. Однако впервые устройство совместимо с электронным пером S Pen, что разнообразило функции устройства.

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Из новых возможностей – под внутренним экраном смартфона расположена камера 4 МП. А в целом новый смартфон оснащен модулем из трех внешних камер: ультраширокоугольная 12 МП (f2.2), широкоугольная 12 МП (f1.8) и телеобъектив 12 МП (f2.40).

Фото Reuters

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Характеристика смартфона

работает на процессоре Snapdragon 888;

оснащен аккумулятором 4400 мА·ч;

имеет степень защиты IPX8 — новые шарниры, механизмы и резиновые уплотнители, которые не позволяют влаге и пыли попасть внутрь;

прочнее на 10% рамка устройства;

у дисплея стекло Corning Gorilla Glass Victus, которое на 50% прочнее предыдущей версии;

доступен в черном и зеленом цветах;

есть версия с 256 ГБ памяти и 512 ГБ.

Раскладной смартфон Z Flip3

Раскладной смартфон Z Flip3 получил обновленный 6.7-дюймовый AMOLED-экран с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц. Внешний экран увеличился — теперь это дисплей размером 1.9 дюймов.Как и Z Fold, Flip3 получил степень защиты IPX8, новое стекло и более прочную рамку.

Сообщается, что Galaxy Z Flip3 будет доступен в бежевом, черном, лавандовом, зеленом, сером, розовом и белом корпусе.

Умные часы

Вместе со смартфонами компания представила новое поколение "умных" часов Watch4 и Watch4 Classic. Устройства работают на платформе Wear OS, созданной Samsung совместно с Google.

Сообщается, что часы получили новый сенсор BioActive, который используется для измерения пульса, ЭКГ, а также биоимпедансного анализа. По словам представителей Samsung, часы позволяют контролировать уровень артериального давления, выявлять мерцательную аритмию, измерять насыщение крови кислородом и определять состав тела.

Напомним, что на рынке смартфонов продолжается ожесточенная борьба между корпорациями Samsung и Apple за лидерство в технологиях и продажах. В мае стало известно, что корейская компания Samsung в первом квартале этого года стала безоговорочным лидером с 76,5 млн поставок и 22-процентной долей рынка. На втором месте располагается американская Apple с 52,4 млн поставок (15% рынка). Третье место досталось китайской Xiaomi с 49 млн поставок (14% рынка).