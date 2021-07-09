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СЕГОДНЯ Техно

Владельцы Samsung Galaxy Note20 получили загадочное обновление

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
9 июля, 12:39
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Упоминается только система безопасности и QR-сканер, остальное – неизвестно
Samsung Galaxy Note20 получили странный апдейт на 1 Гб
Samsung Galaxy Note20 получили странный апдейт на 1 Гб / Фото: ixbt.com

Целый гигабайт "непонятно чего" скачался на флагманские Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra, но детали обновления пока неизвестны.

Единственное, что точно известно – будет улучшен сканер QR-кодов – сказали специалисты SamMobile.

Компания активно работает над послепродажной поддержкой флагманов, таких как Galaxy Z Flip, но очень неохотно делится информацией о вносимых изменениях.

Эти "скрытная" традиция появилась еще во времена Galaxy S8 – тогда разработчики несколько раз столкнулись с утечками информации и критикой пользователей. Теперь компания стала гораздо осторожней публиковать информацию о грядущих апдейтах, а в большинстве случаев – предпочитает молчать до момента официального релиза.

И сейчас Samsung не сделали исключения. При весе обновления 1 Гб – в заметке упоминается только о системе безопасности.

Инсайдеры и техноблогеры попробовали разобраться в том, что "зашито" в апдейте, но пока что нашли только улучшения для сканера QR-кодов.

QR-сканер и обновление безопасности – больше ничего владельцы Galaxy Note20 не нашли
QR-сканер и обновление безопасности – больше ничего владельцы Galaxy Note20 не нашли / Фото: ixbt.com

Многие ожидают улучшение камер для этих флагманов – нынешнее качество фото и видео не устраивает часть покупателей, они хотят больше натуральных цветов или хотя бы возможность делать несколько снимков в разных гаммах.

Другая часть фанатов ожидает улучшение системы уведомлений в оболочке One UI 3.1.1 – но компания никак не комментирует эти пожелания.

У многих вызывает сомнения важность обновления сканнера – в списке приоритетов, по мнению покупателей, эта программа стоит на последних местах. Возможно, Samsung планируют использовать QR-коды для каких-то внутренних покупок в Корее.

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GalaxySamsung
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Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

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