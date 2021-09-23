Самая большая в Солнечной системе: ученые вычислили размер кометы-гиганта

Комета Бернардинелли-Бернштейна самая большая в Солнечной системе. Фото: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva

Новое исследование авторов находки Педро Бернардинелли и Гэри Бернстайна из Пенсильванского университета продемонстрировало, насколько огромная комета.

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Комета занесена в каталог как комета C/2014 UN271, но также известна как комета Бернардинелли-Бернштейна в честь первооткрывателей.

По предварительным оценкам, ширина кометы составляет 150-200 километров. Этот размер подразумевает массу в 10 раз больше, чем масса кометы Хейла-Боппа, которая стала известной как "Большая комета" 1997 года, пишет cnet.com.

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Астроном Уилл Гейтер собрал множество иллюстраций других примечательных объектов Солнечной системы, чтобы показать, насколько велика комета Бернардинелли-Бернштейна.

К счастью, комета-гигант не представляет угрозы Земле, но в настоящее время она направляется во внутренние области Солнечной системы и пройдет в непосредственной близости к Солнцу в 2031 году. Ученые уже сейчас наблюдают на поверхности Солнца всплески и увеличение яркости.