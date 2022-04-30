Российский киберспортсмен нарисовал символ Z на карте и жестоко за это поплатился

Российский киберспортсмен нарисовал символ Z / Фото: Коллаж: Сегодня

Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по Dota 2 после того, как один из членов команды нарисовал букву Z на мини-карте прямо во время официального матча.

Во время паузы в матче против команды Mind Games в DPC-лиге Восточной Европы игроки стали рисовать на карте, а Иван Москаленко не придумал ничего лучше, чем вывести символ "Z", который используют оккупанты в Украине.

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Партнеры по команде сразу же стали зарисовывать символ рашизма, а сам Москаленко извинился и заявил, что это получилось случайно и он никого не хотел обидеть, но организаторы не стали жалеть россиян и отстранили всю команду, сообщает sportrbc.ru.

Ранее мы писали, что Россия нанесла символ оккупантов "Z" на космическую ракету.

А российские космонавты пошли еще дальше и вывесили Знамя Победы снаружи МКС, ассоциируя орбитальную станцию с Рейхстагом.