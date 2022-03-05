Россия захватила Запорожскую АЭС: почему не стоит бояться повторения Чернобыля

В Запорожье трагедия Чернобыля не повторится / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня
Российские захватчики захватили АЭС. Они будут пытаться заминировать атомную электростанцию и шантажировать всю Европу.
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Тем не менее, устроить новую техногенную катастрофу им вряд ли удастся. Во всяком случае, так утверждает sciencetimes.com.
Почему можно не бояться повторения Чернобыля
- Основное различие между Запорожской и Чернобыльской АЭС заключается в том, что в первой есть меры безопасности, которых не было на Чернобыльской. Электростанция в Запорожье была создана в начале 1980-х годов, примерно через 10 лет после начала разработки Чернобыля.
- На ЧАЭС были реакторы с графитовым замедлителем, а в Запорожье используются реакторы с водой под давлением (ВВЭР) с защитными сооружениями для предотвращения утечки радиоактивных веществ, что в целом более безопасно.
- В Запорожье нет графита, поэтому в случае аварии выброс радиации будет не таким масштабным и гораздо более локализованным.
- Для предотвращения расплавления активной зоны используются системы аварийного охлаждения активной зоны и многочисленные системы впрыска. Реакторы дополнительно защищены толстыми металлическими и цементными кожухами, рассчитанными на то, чтобы выдержать падение самолета.
Почему риск аварии сохраняется
- Вероятность ядерной аварии была бы выше, если бы оккупанты вывели из строя резервные дизель-генераторы станции. Трагедия на японской Фукусиме произошла из-за того, что в результате цунами в 2011 году было отключено резервное электроснабжение. Кстати, недавно робот нашел под Фукусимой расплавленное ядерное топливо.
- По словам же Робина Граймса, профессора физики материалов Имперского колледжа Лондона, прямое попадание снаряда в корпус реактора все еще может быть смертельным.
- Пробивание сдвоенных корпусов запорожских реакторов не приведет к взрыву, как в Чернобыле. Тем не менее, он утверждает, что это все равно высвободит много токсичного материала.
Будем надеяться, что зарубежные эксперты не ошибаются в своих прогнозах и ждем, когда Украина вернет контроль над Запорожской АЭС.