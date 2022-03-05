Россия захватила Запорожскую АЭС: почему не стоит бояться повторения Чернобыля

В Запорожье трагедия Чернобыля не повторится / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня

Российские захватчики захватили АЭС. Они будут пытаться заминировать атомную электростанцию и шантажировать всю Европу.

Читайте также: Оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок АЭС

Реклама

Тем не менее, устроить новую техногенную катастрофу им вряд ли удастся. Во всяком случае, так утверждает sciencetimes.com.

Почему можно не бояться повторения Чернобыля

Основное различие между Запорожской и Чернобыльской АЭС заключается в том, что в первой есть меры безопасности, которых не было на Чернобыльской. Электростанция в Запорожье была создана в начале 1980-х годов, примерно через 10 лет после начала разработки Чернобыля.

На ЧАЭС были реакторы с графитовым замедлителем, а в Запорожье используются реакторы с водой под давлением (ВВЭР) с защитными сооружениями для предотвращения утечки радиоактивных веществ, что в целом более безопасно.

Реклама

В Запорожье нет графита, поэтому в случае аварии выброс радиации будет не таким масштабным и гораздо более локализованным.

Для предотвращения расплавления активной зоны используются системы аварийного охлаждения активной зоны и многочисленные системы впрыска. Реакторы дополнительно защищены толстыми металлическими и цементными кожухами, рассчитанными на то, чтобы выдержать падение самолета.

Почему риск аварии сохраняется

Вероятность ядерной аварии была бы выше, если бы оккупанты вывели из строя резервные дизель-генераторы станции. Трагедия на японской Фукусиме произошла из-за того, что в результате цунами в 2011 году было отключено резервное электроснабжение. Кстати, недавно робот нашел под Фукусимой расплавленное ядерное топливо.

По словам же Робина Граймса, профессора физики материалов Имперского колледжа Лондона, прямое попадание снаряда в корпус реактора все еще может быть смертельным.

Пробивание сдвоенных корпусов запорожских реакторов не приведет к взрыву, как в Чернобыле. Тем не менее, он утверждает, что это все равно высвободит много токсичного материала.

Будем надеяться, что зарубежные эксперты не ошибаются в своих прогнозах и ждем, когда Украина вернет контроль над Запорожской АЭС.