Россия заблокировала Twitter, на очереди – TikTok

Twitter в России больше не работает. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Накануне Роскомнадзор объявил о запрете Facebook. Официального решения о Twitter не было, но пользователи массово жалуются на проблемы с доступом к сервису.

Позже стало известно, что социальная сеть попала в реестр Роскомнадзора 24 февраля по статье 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", пишет shazoo.ru.

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Кстати, вчера Роскомнадзор направил письмо администрации социальной сети TikTok с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов "РИА Новости". Так что в ближайшее время можно ожидать ухода из РФ и этого сервиса.

Напомним, что перед этим Роскомнадзор пожаловался на Google – вместо рекламы показывает фото убитых российских солдат. В организации пригрозили штрафами и блокировкой.

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Также Роскомнадзор пригрозил блокировкой Wikipedia за статью "Вторжение России в Украину".