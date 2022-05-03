Россия на ракете с символом Z запустила в космос секретный спутник для слежки за Украиной

Россия запустила секретный спутник / Фото: Коллаж: Сегодня

Роскосмос по заказу Министерства обороны РФ выполнил секретный запуск легкой ракеты "Ангара-1.2". Это именно та ракета, на которую был нанесен символ рашизма "Z".

Предполагается, что полезной нагрузкой была новая сверхсекретная военная радиолокационная спутниковая система, предназначенная для использования в войне против Украины.

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Такой вывод сделали в dailymail.co.uk, сравнив параметры груза – они аналогичные двум военным спутникам для съемки, запущенным в 2018 и 2021 годах, известным как EMKA-1 и EMKA-2, что позволяет предположить, что это тоже был спутник для съемки.

Ну что же, украинские военные еще не сбивали российские спутники. Будет новый стимул! Если он не упадет раньше, как это случилось с другим спутником России в октябре прошлого года.

Во время испытаний на ракету-носитель "Ангара-1.2" нанесли букву Z – символ рашизма, чем хвастался у себя в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Кстати, накануне Роскосмос объявил, что покинет МКС в ответ на западные санкции. Правда, пока еще нет точной даты.