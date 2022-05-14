Роботы из "Звездных войн" скучнее, чем дроны: обидное заключение специалиста из флагманского вуза A&M

По мнению специалиста робототехники, андроиды из «Звездных войн» - скучнее, чем дроны / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Андроиды из "Звездных войн" выглядят устаревшими даже на экране: такой камень в огород продюсеров популярной медиафраншизы бросила Робин Мерфи, робототехник из Техасского университета A&M.

Этот вуз – высшее образовательное учреждение, находящееся в городе Колледж-Стейшен в Техасе, США. А пока американские робототехники заняты разбором полетов вокруг киношных андроидов, их китайские коллеги нашли воду на Марсе.

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Роботы из "Мандалорца" и "Книге Боба Фетта" выглядят неплохо, но они устарели

Хотя университет A&M является флагманским вузом системы университетов в штатах, седьмым университетом в США по размерам, а также самым большим в Техасе. Так, эксперт считает, что изображения роботов в обоих фильмах довольно креативны.

Однако конкурировать с роботами, которые производятся и используются в реальном мире сегодня, космические андроиды из фильма не смогут. Мерфи также отмечает, что роботы в фильмах "Звездные войны" терпят неудачу, как правило, во время тревожных сцен.

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Этот факт, как она далее отмечает, может объяснить, почему империя потерпела крах. В качестве одного из примеров она задается вопросом, почему штурмовики так часто не попадают в цель? В реальном мире роботы, особенно дроны, как отмечает специалист, все чаще выполняют трудоемкие роли, традиционно выполняемые людьми.

Роботы в фильмах "Звездные войны" терпят неудачу во время тревожных сцен / Фото: filmpro

Почему же дроны так редко появляются в фильмах "Звездные войны", отмечая, что в реальном мире они стали важной частью военных действий – задается вопросом Робин Мерфи. Возможно, продюсеры фильма скоро удовлетворят ее интерес.

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