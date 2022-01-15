Робота-курьера оснастили подушкой, чтобы безопасно сбивать людей

Робота-курьера оснастили подушкой для безопасности пешеходов / Фото: Коллаж: Сегодня

Модель R3 будет в два раза вместительнее своего предшественника и дополняется отсеками с регулируемой температурой, благодаря чему можно будет доставлять холодную или теплую еду.

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Но, конечно же, изюминкой новинки стала огромная подушка на передней части автомобиля. С виду она похожа на большой надувной матрас.

Учитывая, что автомобиль будет передвигаться по местности автономно, разработчики позаботились о безопасности случайных прохожих, которые могут попасть под колеса робота-курьера.

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Кстати, максимальная скорость автомобиля составит 45 км/час, так что подушка безопасности не будет лишней.

Впрочем, автомобиль оборудован датчиками с 360-градусным обзором, которые помогают различать листья и мелких животных и даже подсчитывать количество людей в тумане, сообщает theverge.com.

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Кстати, ранее мы писали, что робот обратился за помощью к человеку на улице. Необычный случай произошел в Эстонии.