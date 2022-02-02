Ракета Илона Маска врежется в Луну: понесет ли за это наказание миллиардер

Ракета Илона Маска врежется в Луну 4 марта / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Один из руководителей спутниковой практики в юридической фирме заявил, что Илон Маск может не нести юридической ответственности за попадание космического мусора на Луну.

Читайте также: Илон Маск запускает производство смешных роботов в лосинах: кому они понадобятся

Реклама

Это связано с тем, что, хотя некоторые международные договоры и правила касаются ответственности за ущерб, причиненный космическими кораблями, любой судебный иск должен основываться на реальном ущербе. А Луна никому не принадлежит.

На Луну упадет ракета SpaceX / Фото: Flickr

Тем не менее, юридическая ответственность может наступить в случае столкновения ракеты SpaceX с китайским луноходом.

Реклама

В такой ситуации вступят в силу два международных соглашения. Речь идет о Договоре по космосу 1967 года и Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 года, сообщает sciencetimes.com.

Илон Маск не ответит за падение ракеты на Луну

Напомним, ракета SpaceX Falcon 9 в 2015 году вывела в космос аппарат Deep Space Climate Observatory, а затем вторая ступень осталась летать без управления, так как у нее было недостаточно топлива, чтобы вернуться в атмосферу.

Реклама

Falcon 9, вероятнее всего упадет на обратную сторону Луны ближе к экватору спутника экватора. Ступень врежется в поверхность со скоростью примерно 2,58 км/с.

Ранее мы писали, что Китай и Россия объединились против NASA чтобы построить свою базу на Луне. Страны собрались создать станцию на Луне к 2035 году, которая будет конкурировать с "Лунными вратами" NASA.