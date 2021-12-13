Специальный спальный мешок спасет глаза астронавтов

Для астронавтов на МКС разработали космические спальники

Спальный мешок во время сна астронавта будет перераспределит жидкость из головы к ногам, противодействуя нарастающему давлению.

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Профессор Бенджамин Левин из Техасского университета и его коллеги надеются проверить эту гипотезу во время реальных полетов на МКС в самое ближайшее время, пишет BBC.

Перераспределение жидкости не даст ей накапливаться в мозгу и оказывать давление на глазное яблоко.

Астронавты получат суперспальник для спасения глаз / Фото: UTSouthwestern Medical Center

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Провести эксперимент помогли выжившие после рака: у добровольцев были порты в головах для доставки химиотерапевтических препаратов, и ученые смогли измерять давление в их мозгу.

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Одновременно с этим параболические полеты имитировали для пациентов невесомость на нескольких секунд.

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Ранее NASA задокументировало проблемы со зрением у более чем половины астронавтов, проработавших не менее шести месяцев на Международной космической станции.

Напомним, ранее ученый выдвинул новые теории о том, как Марс остался без воды на поверхности планеты.