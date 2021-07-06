Портится ли телефон от игр?

Как играть на телефоне и не "убить" его раньше времени? Три главных совета нашим читателям.

Чем мощнее смартфон - тем меньше нагрузки во время игры / Фото: Сегодня

Можно ли "убить" смартфон играми? Ответим сразу: да. Но в определенных условиях, и сейчас мы расскажем как правильно играть на телефоне, чтобы не вызвать неполадки. Особенно это касается дорогих аппаратов наподобие анонсированного Samsung Galaxy Z Flip 3.

Используйте оптимальные настройки

Если игра предлагает средние настройки – не пытайтесь выкрутить все на максимум. Результатом станет перегрев телефона, быстрый износ батареи и в худшем случае – повреждение микросхем. Смартфоны не настолько прочны как компьютеры и не имеют такой надежной защиты от внутренних перегрузок, потому запуская ресурсоемкую игру на слабом телефоне – вы можете нанести ему реальный вред.

Следите за температурой

Этот совет вытекает из предыдущего. Проблема в нагреве платы и батареи – при продолжительной высокой температуре они запросто могут повредить экран телефона. Особенно это касается Amoled-дисплеев, которые очень дорого обходятся в ремонте и еще дороже – при замене. Если обычный IPS-дисплей на Xiaomi можно заменить за условные $ 50, то на замену экрана Samsung вы потратите от $ 200 и более.

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Не играйте во время зарядки

Самая распространённая ошибка у большинства любителей игр – подключить зарядное устройство и наслаждаться игрой, не переживая о низком уровне заряда батареи. Это удобно, но в разы ускоряет износ батареи и вместо 3 лет замена потребуется уже через год. Так же в системе заложено определенное количество циклов зарядки – в современных телефонах это около 1 000 зарядов с 0 до 100%. Но во время игры "на шнуре" циклы вычисляются иначе и сокращаются в 2 раза быстрей.

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