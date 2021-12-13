Получили "крылья": Безос и Брэнсон официально стали астронавтами

Безос и Бренсон получили крылья астронавта / Фото: Wikipedia

Джефф Безос и Ричард Брэнсон официально признаны астронавтами. Они получили нагрудное отличие, которые выдают участникам коммерческих космических миссий.

Читайте также: Новая зона конфликта: США и Китай наращивают вооружение вокруг Луны

Реклама

Кроме Безоса и Бренсона, астронавтами также признали тех, кто в этом году был участником туристических миссий на орбиту, сообщает пресс-служба управления гражданской авиации США.

С 2022 года, правда, вместо вручения этой награды космических туристов начнут просто заносить в онлайн-реестр.

Реклама

Читайте также: Струи света в космосе: Hubble показал небесный световой меч

Для того, чтобы стать официально признанным астронавтом в США, нужно как минимум:

быть сотрудником космической компании, признанной управлением;

пройти подготовку;

подняться на высоту свыше 80 км над Землей.

Реклама

Напомним, ранее в космос как туристка слетала Лора Шепард Черчли, старшая дочь Алана Шепарда – первого американца, полетевшего в космос.