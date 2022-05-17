Полетели – 6 туристов отправят в космос на борту New Shepard от Blue Origin: как увидеть запуск вживую

В пятницу, 20 мая, 6 туристов отправят в космос на борту NS-21 Blue Origin / Фото: unsplash.com, www.space.com

На этой неделе Blue Origin отправит шесть человек - не профессиональных астронавтов, а по сути туристов, в суборбитальный космос в рамках пятой пилотируемой миссии компании. Этот полет, известный как NS-21, является 21-м полетом машины New Shepard в целом (отсюда и название).

Напомним, что ранее NASA отложили полет мини-корабля на Луну. Старт же New Shepard назначен на пятницу (20 мая) в 9:30 утра по восточному поясному времени (13:30 по Гринвичу) с стартовой площадки компании 1, что недалеко от Ван-Хорна, штат Техас. И если позволит погода.

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Blue Origin будет транслировать запуск в прямом эфире, вероятно, примерно за час до запуска. Вы можете посмотреть его на Space.com, любезно предоставленном Blue Origin, или напрямую через компанию.

На борту корабля New Shepard буду находится 6 космических туристов / Фото: www.space.com

На борту будут находиться:

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инвестор Эван Дик

Катя Эчазаррета (чье место спонсируется некоммерческой организацией Space for Humanity)

основатель брокерской компании бизнес-джетов Хэмиш Хардинг

Виктор Корреа Хеспанья (чье место спонсируется криптовалютной организацией)

коммерческий предприниматель в сфере недвижимости Джейсон Робинсон

частный инвестор Виктор Весково.

Blue Origin не афиширует свои цены за полет, поэтому неизвестно, во сколько обходится удовольствие побывать в космосе для их туристов. В вот ее конкурент Virgin Galactic в настоящее время продает места по 450 000 долларов США каждое.

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