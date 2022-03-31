Первый полет в 2022 году: компания Blue Origin отправила в космос шестерых туристов

Компания Blue Origin провела первый запуск в 2022 году / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Частная космическая компания Blue Origin запустила свой суборбитальный корабль New Shepard в свой первый полет в 2022 году, с шесть людьми на борту.

Этот полет стал четвертой миссией New Shepard с экипажем и второй миссией с шестью людьми. Пятеро из них купили шанс слетать в космос, а шестым членом экипажа оказался главный архитектор системы New Shepard в Blue Origin.

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Интересно, что в предыдущие полеты в состав экипажа входили известные личности. В декабре в космос слетала дочь первого американца в космосе Алана Шепарда Лора.

А перед этим рекордсменом в космосе сал 90-летний актер Уильям Шатнер, сыгравший капитана Кирка в знаменитой франшизе "Звездный путь".

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В этот раз звездой экипажа должен был стать комик Пит Дэвидсон, но неожиданно выбыл из состава по неизвестной причине.

18 февраля исполнительный директор Blue Origin Боб Смит заявил на конференции FAA по коммерческим космическим перевозкам, что компания планирует увеличить количество запусков в этом году и "легко удвоить" количество людей, которые летают в космос.