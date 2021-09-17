Космические туристы показали, чем занимаются на корабле Crew Dragon – первые фото

На фотографиях астронавты-любители висят в невесомости внутри космической капсулы, разглядывают планету в иллюминатор. Коллаж: "Сегодня"

Компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем, состоящим из четырех астронавтов. Запуск состоялся 16 сентября 2021 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. И вот сегодня уже появились первые снимки экипажа на околоземной орбите.

Об этом сообщил официальный Twitter аккаунт Inspiration4.

Экипаж Inspiration4 – (слева направо) Джаред Айзекман, Хейли Арсено, Сиан Проктор и Крис Семброски / Фото: Twitter

На фотографиях астронавты-любители висят в невесомости внутри космической капсулы, разглядывают планету в иллюминатор и занимаются своими делами.

Астронавты-любители висят в невесомости внутри космической капсулы и разглядывают планету в иллюминатор / Фото: Twitter

Одна из основных целей миссии – собрать 200 млн долларов пожертвований для детской исследовательской больницы Святого Иуды Фаддея в Мемфисе, которая считается крупнейшим в мире научно-клиническим центром по лечению онкологических заболеваний.

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Кто входит в состав экипажа

Командует миссией американский миллиардер Джаред Айзекман – основатель и генеральный директор Shift4 Payments, лидера в области интегрированных решений для обработки платежей. Айзекман опытный пилот реактивного самолета, имеет лицензию летчика коммерческих и военных самолетов и установил несколько мировых рекордов, в том числе два полета по скорости вокруг света в 2008 и 2009 годах.

Хейли Арсено – сотрудница детской больницы, которая в детстве вылечилась от рака костей и посвятила себя лечению детей, работая помощником врача в исследовательском лечебном учреждении.

Кристофер Семброски – американский инженер по обработке данных, ветеран ВВС. Работал консультантом в космическом лагере США, а в колледже был волонтером в ProSpace. Он получил место после того, как его друг выиграл право полететь в космос в лотерею, но вынужден был отказаться.

Сиан Проктор – геолог, исследователь и специалист по научной коммуникации. Проктор работала на станции слежения НАСА во время миссий "Аполлон".

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