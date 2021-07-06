На корабле CrewDragon будет уборная с видом на космос

Туристы космического полёта "Inspiration 4" будут пользоваться туалетом с панорамным обзором

Возможный вид из туалета корабля Crew Dragon / Фото: Сегодня

Информацию о панорамном туалете на корабле Crew Dragon говорится в сообщении издания Science Times, об этом так же рассказал миллиардер Джаред Айзекман, который отправится в космос на этом корабле вместе с тремя другими пассажирами. Путешествие проводит компания "SpaseX" Илона Маска, его назовут "Inspiration 4" и оно продлится 3 дня. В аналогичный полёт отправится Ричард Бренсон 11 июля.

Как утверждает Айзекман – туалет разместили в носовой части корабля и он будет полностью панорамным. Для полётов на МКС вместо туалета установили стыковочный модуль, но так как для туристического маршрута стыковка не нужна – инженеры решили установить то, что действительно понадобится в полете.

Точной информации о конструкции и принципе работы нет, но скорее всего модуль будет таким же, как на обычных МКС – похожий на наши туалеты, с фиксацией человека и системой воздушного всасывания. Возможно это не самый комфортный вариант, но именно таким пользуются космонавты на орбите и туристам придется все 3 дня последовать их примеру.

Стыковочный носовой модуль, вместо которого установят туалет / Фото: SpaceX

А вот панорамного купола с обзором 360 градусов не было еще нигде. Сложно представить, какие эмоции будет испытывать человек в этот момент, но по заявлениям инженеров так пассажиры не пропустят ничего интересного.

С учетом популяризации космического туризма – конструкторы в ближайшие годы создадут комфортные туалетные модули для пассажиров. В противном случае рано или поздно начнутся жалобы на эту тему и компании все равно будут вынуждены что-то менять.

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