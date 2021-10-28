Первое фото Земли из космоса сделала нацистская ракета: как это было

Первое фото Земли из космоса / Фото: Wikipedia, NASA

Случилось это 24 октября 1946 года. Ученые с ракетного полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико закрепили на корпусе ракеты камеру и отправили ее в космос.

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Ракета поднялась на высоту 104 км, чуть выше линии Кармана, считающейся границей космоса. В это время 35-миллиметровая кинокамера делала кадры каждые полторы секунды.

Фото: NASA

Затем ракета с камерой рухнула на землю со скоростью более 547 км/ч. Тем не менее, сам камера не пострадала, так как была спрятана в специальную защитную стальную кассету. Несмотря на падение, в камере отсутствовал только один объектив.

Фото: Getty Images

Когда ученые наконец увидели новое изображение, проецируемое на экран, они просто сошли с ума, пишет popularmechanics.com.

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"Для 1946 года это было поразительное достижение", – рассказывал старший куратор отдела истории космоса Национального музея авиации и космонавтики Майкл Нойфельд.

До этого фото с самой высокой точки было сделано со стратосферного аэростата Explorer II в 1935 году на высоте 22 км, позволившее разглядеть кривизну Земли.