Откуда ученые знают, сколько лет Земле

Ученые смогли высчитать возраст Земли / Фото: Pixabay

Еще в 1642 году английский священник Джон Лайтфут вычислил точную, по его мнению, дату сотворения Вселенной: 17 сентября 3928 года до нашей эры. Он пришел к такому заключению, считая в обратном порядке эпические генеалогии, записанные в Библии.

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Однако у науки другое мнение – Земля намного древнее. На самом деле она вращается вокруг Солнца уже 4,54 миллиарда лет, пишет begadistrictnews.

Наша планета была создана более 4 миллиардов лет назад. Фото: Pixabay

Для определения этой даты ученые взяли на вооружение методы радиометрического датирования. Радиометрическое датирование устанавливает возраст материала на основе присутствия в нем радиоактивного изотопа.

В геологии ученые используют радиоактивные изотопы с длительным периодом полураспада. К ним относятся калий-40 (с периодом полураспада 1,248 млрд лет), уран-238 (с периодом полураспада 4,468 млрд лет) и рубидий-87 (с периодом полураспада 47 млрд лет).

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Вооружившись этим набором инструментов, ученые десятилетиями обыскивали планету в поисках древнейших горных пород и сумели найти их в Западной Австралии.

Вид на Землю из космоса / Фото: Twitter

Предметом для исследования стали кристаллы циркона, которые сформировались 4,4 миллиарда лет назад, вскоре после образования самой Земли, и остаются самыми древними известными материалами на Земле.

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Но где уверенность, что на Земле нет более древней породы? Чтобы обойти эту проблему, ученые также датировали куски космических объектов, таких как метеориты или лунные камни, которые, как полагают ученые, образовались из того же материала, что и наша планета.

Результаты поразительно совпадают – наш соседний космический мусор датирован тем же возрастом в 4,5 миллиарда лет.

Ранее ученые объяснили появление воды на Земле. Вода на Земле не могла возникнуть сразу после формирования планеты, поскольку здесь было слишком жарко, но ученые предложили свои версии появления океанов.