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Опозорились еще больше: в России ответили стихом Пушкина на вызов Путина на дуэль

Александр Трикиша
14 марта, 15:09
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на предложение американского миллиардера Илона Маска вызвать Владимира Путина на дуэль

Рогозин выступил в защиту Путина и опозорился / Фото: Коллаж: Сегодня

Илон Маск устал ждать пока Запад разберется с Путиным и лично вызвал на бой президента РФ.

Путин пока готовит свой ответ в бункере, а вместо него первым слово взял Рогозин. Чиновник, несмотря на блокировку Twitter в России, воспользовался сетью, где написал строчки из сказки Александра Пушкина "Сказка о попе и о работнике его Балде".

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  • Ты, бесенок, еще молоденек,
  • Со мною тягаться слабенек;
  • Это было б лишь времени трата.
  • Обгони-ка сперва моего брата.

А в комментариях подписчики высмеяли "литературную осведомленность" Рогозина, сравнившего Путина с братом Балды:

  • Президент РФ – брат Балды? Вы вообще здоровы психически?
  • Видимо, нет. Президент балда и есть. А он типа впрягся)
  • Рогоз за все берется смело
    Все превращается в говно
    А если за говно берется
    То просто тратит меньше сил

Перед этим Рогозин наговорил себе тюремный срок, назвав "спецоперацию в Украине" войной. За это в России дают 15 лет тюрьмы.