Зганьбилися ще більше: у Росії відповіли віршем Пушкіна на виклик Путіна на дуель

Рогозін виступив на захист Путіна і зганьбився / Фото: Колаж: Сьогодні
Ілон Маск втомився чекати, поки Захід розбереться з Путіним і особисто викликав на бій президента РФ.
Путін поки що готує свою відповідь у бункері, а замість нього першим слово взяв Рогозін. Чиновник, незважаючи на блокування Twitter у Росії, скористався мережею, де написав рядки з казки Олександра Пушкіна "Казка про попа і працівника його Балду".
- Ти, бісеня, ще молоденько,
- Зі мною тягатися слабенько;
- Це було б лише часу.
- Обжени спершу мого брата.
А в коментарях підписники висміяли "літературну поінформованість" Рогозіна, який порівняв Путіна з братом Балди:
- Президент РФ – брат Балди? Ви взагалі здорові психічно?
- Мабуть ні. Президент балда і є. А він типу впрягся)
- Рогоз за все береться сміливо
Все перетворюється на гівно
А якщо за гівно береться
То просто витрачає менше сил
Перед цим Рогозін наговорив собі тюремний термін, назвавши спецоперацію в Україні війною. За це у Росії дають 15 років в'язниці.