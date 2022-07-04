Оконный блок и мини-вентилятор: чем заменить кондиционер в квартире

Чтобы спать ночью и не мучаться от жары, попробуйте установить оконный блок и мини-вентилятор / Фото: Getty Images, freepik.com

Если в вашем доме нет кондиционера, то можно бороться с жарой при помощи нескольких вентиляторов или оконных блоков. Важно kишь знать, как наиболее эффективно их использовать.

Также ранее мы писали, что интернет Starlink будет доступен в самолетах и поездах. Так, если в квартире нет кондиционера, то можно добавить оконный блок или коробчатый вентилятор. Возможно, это кажется очевидным, но это работает.

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Блок стоит намного меньше, чем установка центрального блока переменного тока, и экономит затраты на электроэнергию, поскольку вы охлаждаете только одну комнату. В качестве альтернативы – коробчатый вентилятор в окне может выталкивать горячий воздух и циркулировать в комнату более холодный воздух.

Что делать, если нет места для оконного блока или коробочного вентилятора? В наши дни многие компании производят впечатляющие мощные напольные вентиляторы и мини-вентиляторы.

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Возьмите два, пока будете в магазине. Размещение двух напольных вентиляторов друг напротив друга на противоположных сторонах вашей комнаты создает сквозной ветер, сохраняющий прохладу всю ночь.

Коробчатый вентилятор в окне поможет охладить комнату и стоит дешевле кондиционера

Или используйте блэкаут/тепловые шторы: в течение дня оставляйте шторы, в частности, плотные или термозащитные — задернутыми в спальне. Так вы можете сохранить прохладу в комнате, чтобы она была готова к ночному сну.

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Обратите внимание, электроника, такая как телевизоры, радиоприемники и игровые приставки, во время работы излучает тепло. Избегайте использования электроники в спальне ночью, если вам действительно трудно сохранять прохладу в помещении во время сна.

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