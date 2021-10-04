Новая эра Xiaomi: бренд представил 5 высокотехнологичных новинок по бюджетным ценам / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Спойлер: приобретя один из смартфонов, вы автоматически покупаете домашний кинотеатр. А еще можете стать кинорежиссером и фотографом, потому что новые бюджетные модели удивляют качеством съемки. Кинорежиссер Антонио Лукич подтвердил это после тест-драйва!

Первая новинка – серия смартфонов Xiaomi 11T и 11T Pro

Особенность линейки – в "киномагии". Три объектива в смартфоне конкурируют с профессиональными фотоаппаратами за тысячи долларов. Ведь качество контента – впечатляет. Аналогичная история с качеством звука и экраном для просмотра видео или кино.

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Поэтому ведущий презентации сначала спросил – "А вы готовы к магии?". Только потом рассказал об особенностях смартфонов, которые на 14 граммов легче предыдущих новинок бренда.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

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Серия представлена в трех цветах:

Meteorite Gray.

Moonlight White.

Celestial Blue.

И смартфоны имеют три камеры для профессиональной съемки:

Широкоугольный объектив на 108 Мп.

Ультраширокий объектив с углом обзора 120 градусов.

Телемакро камеру на 5 Мп.

На презентацию пригласили кинорежиссера Антонио Лукича, известного по ленте "Мои мысли тихие". Он провел тест-драйв Xiaomi 11T Pro для съемки игровой кинометражки, которую представил на мероприятии. И сказал, что телефон оправдал режиссерские ожидания. Словом, показал, какая она "киномагия" на практике, и вдохновил многих на съемку.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Особенности Xiaomi 11T

Процессор: MediaTek Dimensity 1200-Ultra, который до 25% повышает энергоэффективность работы смартфона. И обеспечивает производительность системы до 28%.

Экран: один из лучших 6,67-дюймовых амулед-дисплеев. Смартфон отображает более 1 млрд цветов.

Звук: использована технология Dolby Atmos и два отдельных стереодинамика (сверху и снизу), которые звучат на 360 градусов, создавая объемный звук.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Батарея и зарядное устройство: емкость аккумулятора – 5000 мАг. Скоростная зарядка в комплекте с технологией Multiple Tab Winding мощностью 67 Вт заряжает смартфон за 36 минут на 100%.

Цена: 14 499 грн (8 ГБ + 128 ГБ) и 15 999 гривен (8 ГБ + 256 ГБ).

Особенности Xiaomi 11T Pro

Процессор: мощный 5нм процессор Snapdragon 888 способствует приросту продуктивности до 25%.

Экран: 6.67-дюймовый амулед-дисплей воспроизводит более 1 млрд оттенков. И способствует незабываемому просмотру фильмов или видео.

Звук: использована технология Dolby Atmos и два отдельных стереодинамика (сверху и снизу), которые звучат на 360 градусов, создавая объемный звук.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Батарея и зарядное устройство: емкость аккумулятора 5000 мАг. В комплект к телефону прилагается скоростная зарядка HyperCharge мощностью 120 Вт. Зарядить ею телефон до 100% реально за 17 мин.

Цена: 21 499 гривен (12 Гб + 256 Гб), 18 999 гривен (8 Гб + 128 Гб).

Новинки представлены в магазинах с 30 сентября.

Следующая новинка – серия стильных смартфонов Mi 11 Lite 5G NE

Модный и стильный телефон дополнит лайфстайл современных людей, которые любят снимать свою жизнь. Он самый легкий и тонкий 5G смартфон бренда в истории. Корпус толщиной всего в 6,81 мм и массой 158 граммов.

Цвета влюбляют в линейку с первого взгляда:

Bubblegum Blue.

Peach Pink.

Truffle Black.

Snowflake.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Самый оригинальный из перечисленных цветов – Snowflake. Он напоминает искрящийся снежный покров.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Особенности Mi 11 Lite 5G NE

Профессиональная камера для инста-фото:

Основная камера на 64 Мп подстраивается под любые условия.

Ультраширокоугольный сенсор 8 Мп подойдет для панорамных и пейзажных фото.

Телемакро камера на 5 Мп позволяет снимать крупным планом.

Режиссерские возможности: имеющиеся спецэффекты в смартфоне помогут сделать из обычного видео – оригинальный контент. Режим видеоблога с 9 новыми шаблонами при записи видео удивит блогеров и людей, которые любят публиковать видео в социальных сетях.

Процессор: технология Qualcomm Snapdragon 778G обеспечивает работу чипа Qualcomm AI Engine, который способствует быстрой работе.

Экран: 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей передает более 1 млрд оттенков. Технология Dolby Vision обеспечивает качественное изображение.

Цена: 10 999 (6 ГБ + 128 ГБ).

Смартфон будет доступен с 7 октября в магазинах.

И это еще не все! Следующая новинка – планшет Xiaomi Pad 5

Новинка позволяет пользователям играть мощно и работать разумно. Он ультратонкий и легкий: корпус толщиной 6.85 мм, а вес 511 г. Но конкурирует с лаптопами, ведь планшет универсальный.

Планшет представлен в двух цветах:

Cosmic Gray.

Pearl White.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Процессор: Qualcomm Snapdragon 860 с частотой до 2.0 ГГц обеспечивает продуктивность работы.

Экран: 11-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и технологией Dolby Vision отображает миллиард цветов, поэтому является домашним "кинотеатром" и "офисом" для работы.

Камера: основной объектив с 13 Мп камерой, которая имеет портретный режим. Фронтальная камера – 5 Мп для идеальных селфи.

Звук: есть четыре встроенных динамика, которые создают объемный звук благодаря технологии Dolby Atmos.

Батарея и зарядное устройство: аккумулятор емкостью 8720 мАг обеспечивает непрерывную работу целый день. Скоростная зарядка мощностью 33 Вт быстро заряжает аккумулятор.

Цена: 10 999 гривен (6Гб + 128 Гб).

Планшет будет доступен с 7 октября в магазинах.

И на десерт – фитнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC

Гаджет бренда Mi Smart Band известный своим удобством и стильным дизайном. Но новый фитнес-браслет с технологией NFC стал функциональнее, потому что поддерживает безопасные бесконтактные платежи.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Цена: 1599 гривен.

Гаджет будет доступен с 7 октября в магазинах.

Недавно мы также рассказывали, что камера iPhone 13 не вошла в тройку лучших в мире.