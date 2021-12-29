Ногам просторней, чем в Rolls Royce: появился новый суперминималистичный электрокар

Новый электрокар может комфортно разместить на заднем сиденье троих пассажиров
Предназначенный для городских условий, Arrival Car имеет дизайн в виде одной коробки с квадратной задней частью, которая плавно сужается к передней части.
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Форма нового автомобиля была описана компанией как "суперминималистичная", пишет dezeen.
Команда дизайнеров при разработке макета подняла и переместила водительское сиденье как можно дальше вперед.
Это должно чтобы обеспечить оптимальную видимость, чему способствует также большой размер ветрового стекла и стеклянной крыши.
При этом пассажирское сиденье в задней части автомобиля предлагает вдвое больше места для ног, чем в среднем автомобиле такой же длины.
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Что интересно, места для ног в новой машине больше, чем в Rolls Royce. Общая площадь автомобиля такая же, как у Volkswagen Golf.
Единственное сиденье пассажира впереди можно легко сложить и сдвинуть вперед под приборную панель, чтобы еще больше открыть салон и задний ряд.
Багажник рассчитан на два больших чемодана и несколько маленьких сумок. Автомобиль также имеет большую цифровую приборную панель.
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Все дополнительные функции автомобиля – навигацию, подключение к телефону по Bluetooth, контроль температуры – регулирует сенсорный дисплей.
Когда такси начинает свою поездку, могут быть показаны имя и фотография водителя и пассажира, предлагая "момент для связи".
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Прототип автомобиля был представлен 16 декабря 2021 года и будет протестирован в начале 2022 года.