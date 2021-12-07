Неожиданная встреча: робот обратился за помощью к человеку на улице

Робот-курьер попросил помощи у человека / Фото: Коллаж: Сегодня

Так, в Эстонии снегопад парализовал работу роботов-курьеров. Один из застрял в снегу посреди улицы и попросил помощи у проходящего мимо человека.

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О необычном опыте знакомства на улице рассказал в Twitter эстонский политик Иллимар Лепик фон Вирен.

"Современные реалии в Эстонии. Робот, застрявший в снегу, увидел, что я иду, и спросил синтезированным голосом, могу ли я помочь. Я так и сделал, и мы оба продолжили наш день", – написал он.

Напомним, что несколько дней назад неожиданный снегопад спровоцировал целую пробку из роботов-доставщиков в Таллине.

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В Сети пользователи в шутку принялись обвинять дворников в саботировании развития искусственного интеллекта.

Ранее мы писали, что роботы заменили охранников на заводе в Корее. Андроиды с искусственным интеллектом и автономной навигацией заступили на службу на заводе Kia в Южной Корее.

Также мы сообщали, что производитель роботов готов купить человеческое лицо за 200 тысяч долларов. Компания Promobot может заплатить неплохие деньги добровольцу с дружественным и добрым лицом, пол и раса значения не имеют.