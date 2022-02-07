NASA подсчитало, сколько миллиардов сэкономит на затоплении МКС

МКС затопят в океане и сэкономят кучу денег

Недавно в NASA заявили, что планируют затопить МКС в океане ​​в 2031 году. Теперь смогли вычислить, что вывод из эксплуатации позволит сэкономить огромные деньги.

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Около 1,8 миллиарда долларов в год удастся вместо трат на устаревшую станцию вкладывать в программу "Артемида" или финансировать проекты частных станций на орбите, пишет Space News.

Сейчс NASA тратит на МКС 3,1 миллиарда долларов в год, и эти расходы не изменятся до 2027 года.

Более 1,3 миллиардов долларов тратят на эксплуатацию и эксперименты, проводимые на МКС астронавтами. Около 1,8 миллиарда в год уходит на пилотируемые и грузовые миссии.

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С 2028 года общие расходы на МКС несколько увеличатся, ведь начнется процесс вывода станции из эксплуатации.

С 2033 года NASA будет тратить около миллиарда долларов в год на частные космические станции на низкой околоземной орбите, а от 1,5 до 1,8 миллиарда удастся сэкономить.

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