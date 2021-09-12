Можно будет снимать кино: еще немного слухов об iPhone 13 и Apple Watch Series 7

iPhone 13 будет представлен 14 сентября
За несколько дней до презентации новых моделей Apple в Сеть просочились очередные слухи о характеристиках девайсов.
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Что нового в iPhone 13
iPhone 13 будет повторять дизайн iPhone 12, но в основном он будет отличаться меньшей выемкой на дисплее.
В этом дисплее также будут использоваться панели из низкотемпературного поликристаллического оксида (LPTO), что обеспечит более высокую частоту обновления.
Это может означать, что технология ProMotion, о которой часто ходят слухи, может появиться в моделях Pro.
Процессор A15, по-видимому, будет иметь такое же количество ядер, что и предшествующий ему A14, но будет отличаться лучшим быстродействием.
На задней панели Apple, по-видимому, будет придерживаться трехкамерного расположения в линейке Pro и двух – в остальных моделях.
Также ожидается появление системы фильтрации на основе AI, о которой раньше ходили слухи, а также портретного режима для видео и поддержки ProRes.
ProRes – это формат, используемый профессиональными кинематографистами, который может предоставить iPhone для съемок фильмов и телешоу даже больше, чем это уже возможно.
Модифицированный портретный режим даст возможность записывать видео с теми же эффектами боке, освещения и фона, что и в текущей версии неподвижного изображения.
Что нового в Apple Watch Series 7
Новые часы от Apple могут оказаться немного больше предшественников, предположительно, 41 мм и 45 мм. Также ожидается, что на этот раз не будет никаких новых функций датчика здоровья.
Вместо этого такие функции, как мониторинг артериального давления и глюкозы, могут появиться в Apple Watch Series 8 или в более поздних моделях.