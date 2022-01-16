Миллиардеры выстроились в очередь: представлена первая в мире летающая яхта

Летающая яхта - мечта любого миллиардера / Фото: Коллаж: Сегодня

Air Yacht – новое дополнение к серии необычных роскошных дизайнов Lazzarini. Ране он создавал электрояхту в виде лебедя и гибридную суперяхту с дырой в корпусе.

Читайте также: Представлен водородный вертолет наподобие гоночного болида из "Звездных войн"

Реклама

Плавучий катамаран поднимается в воздух с помощью двух воздушных кораблей длиной 150 метров, соединенными с обеих сторон центральным корпусом длиной 80 метров.

Центральный корпус имеет ширину 10 метров и обеспечивает панорамный 360-градусный обзор неба и земли под ним.

Реклама

Главная палуба, столовая и гостиная расположены в центральном корпусе, а в каждом из двух дирижаблей есть пять гостевых комнат с ванными комнатами и большими окнами, что позволяет разместить в общей сложности 22 пассажира.

Реклама

Газообразный гелий в дирижаблях позволяет яхте летать со скоростью 60 узлов (111 км/ч) в течение чуть более 48 часов, пока не понадобится заправка.

По воде яхта может передвигаться со скоростью 9 км/ч. Если этого мало, для особо спешащих в верхней части центрального корпуса находится вертолетная площадка.

Верхняя часть дирижаблей покрыта солнечными батареями, питающими электрические двигатели корабля, пишет interestingengineering.com.

Стоимость постройки такой яхты не сообщается, но та же яхта-лебедь оценивалась в 500 миллионов долларов.

Предыдущие работы Пьерпаоло Лаццарини