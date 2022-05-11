Матрица отдыхает – Илон Маск предлагает связать мозг с компьютером с помощью протеза Neuralink

Илон Маск предлагает связать мозг с компьютером протезом Neuralink для лечения шума в ушах / Фото: hypebeast, sciencealert.com

Стартапом Neuralink из Силиконовой долины, который поддерживает магнат технобизнеса Илон Маск, разработал нейропротезное устройство, вживляемое в голову. Гаджет-протез позиционируется, как интерфейс мозг-компьютер. Сам Илон Маск, который недавно купил Nwitter заявил, что Neuralink может "вылечить" шум в ушах.

Это довольно распространенная неврологическая проблема, к которой приводит повреждение нерва, соединяющего внутреннее ухо с мозгом. Такая травма возникает из-за длительного громкого шума, травматической ситуации (аварии и т.д.) или недостаточного кровоснабжения.

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Илон Маск, который недавно купил Nwitter заявил, что Neuralink может "вылечить" шум в ушах. / Фото: REUTERS

Хотя Neuralink способен на большее – помочь людям с различными серьезными неврологическими расстройствами. Например, при эпилепсии, болезни Паркинсона, параплегии и квадриплегии. За этими сложными названиями стоит "неисправность" между мозгом и нервами, обслуживающими тело.

Так, устройство Neuralink размером с монету имплантируется в череп – операцию проводит хирургический робот. Протез Neuralink соединяется непосредственно с корой головного мозга, вернее его поверхностным слоем.

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Именно здесь устройство может исправлять поврежденные способности мозга обрабатывать двигательные сенсорные входные или выходные данные. Затем устройство "подключает" мозг к внешнему компьютеру по Bluetooth для непрерывной связи туда и обратно.

Испытания на людях для дальнейшей разработки прототипа Neuralink начнутся ближе к концу 2022 года / Фото: naked-science.ru

Ожидается, что испытания на людях для дальнейшей разработки прототипа Neuralink начнутся ближе к концу 2022 года. Насколько быстро это возможно – зависит от одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

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