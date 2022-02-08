Марсианский робот NASA все-таки умирает: когда он отключится

Марсианский аппарат NASA сломается достаточно скоро / Фото: NASA

Хотя InSight восстановился после сильной январской пыльной бури на Красной планете, постепенное накопление обломков на солнечных панелях резко снижает уровень его мощности.

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Ситуация усугубило ситуацию до такой степени, что его отключение может произойти уже к концу 2022 года, пишет NASA.

Чтобы отсрочить неизбежное, NASA с 2021 года заставляло InSight выполнять хитроумное упражнение.

В процессе он зачерпывает марсианскую грязь и позволяет ей медленно дрейфовать над солнечными панелями, очищая часть панелей от запекшейся пыли.

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Хотя упражнение называли почти безумием сами ученые, оно сработало, временно увеличив выход энергии на 1-3% процента каждый раз, когда посадочному модулю поручили это сделать.

Хотя команда InSight подала запрос в NASA на продление миссии посадочного модуля, вряд ли аппарат соберет много данных в конце лета.

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Энергия упадет ниже уровня, необходимого для работы полезной нагрузки, в период с мая по июнь 2022. Вероятно, аппарат отключится ближе к концу года.

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