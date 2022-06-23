М777 уже на фронте: что известно об уникальных гаубицах (фото, видео)

Гаубица имеет уникальные и высокие оперативные возможности. / Фото: Коллаж: Сегодня

Гаубицы М777, переданные Украине Соединенными Штатами Америки, уже хорошо рекомендуют себя в действии против российских оккупантов. Например, оперативное командование "Юг" уже рассказало о том, что подразделения оперативной группировки войск "Каховка" успешно применяют их на поле боя.

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Характеристики

Как отмечается, M777 – это буксируемая гаубица калибром 155-мм, которая используется сухопутными войсками разных стран, в том числе США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и уже Украины.

Гаубица производится подразделением Global Combat Systems компании BAE Systems. Управление контрактом, а также производство и сборка титановых конструкций и связанных с ними компонентов отдачи базируется в Великобритании. Однако окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в США – при этом в гаубице используются около 70% процентов деталей американского производства.

Уникальность гаубицы М777 среди прочего заключается в ее массе – 4218 кг, – что делает ее самой легкой гаубицей подобного типа и позволяет транспортировать, например, на внешней подвеске вертолета CH-47, а также значительно облегчает десантирование, обслуживание и хранение.

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Кроме этого, М777 имеет высокие оперативные возможности. Например, время развертывания составляет всего 6 минут, а опытный расчет может сделать около 5 выстрелов в минуту. При этом расчет состоит из пяти-семи человек.

Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами "Экскалибур" (дальность эффективной стрельбы, в зависимости от модификации снаряда, превышает 40 километров), а с помощью специальных снарядов – поражать цели на дальних дистанциях с низким круговым отклонением.

Гаубица М777 на учениях. / Фото: Getty Images

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Интересно, что М777 отличается от других гаубиц наличием высокоточной цифровой компьютерной системы управления огнем Towed Artillery Digitization. Она использует для наведения на цель GPS и данные, полученные от беспилотников, что позволяет вести точный огонь на большие расстояния. Особое преимущество M777 состоит в совместимости с управляемыми снарядами – M712 Copperhead с лазерным наведением и M982 Excalibur с GPS и инерциальным наведением.

Отмечается, что гаубица имеет такие характеристики:

1) дальнобойность:

максимальная обычными снарядами – 24,7 км;

максимальная специальными снарядами – 40 км;

2) скорострельность:

интенсивная – 5 выстрелов в минуту на срок до 2-х минут;

стандартная – 2 выстрелов в минуту;

3) развертывание:

развертывание – <3 минут;

свертывание – <2 минут;

4) ограничения:

высота подъема – +1,275 мм;

высота опускания – −43 мм;

5) траверс (на перевозки) – 400 мм слева и справа (6,400 мм через QuickSwitch);

6) буксировка:

максимальная скорость буксирования – 88 км/ч;

скорость по пересечённой местности – 24 км/ч;

7) транспортировка:

тягачи – MTVR, FMTV, M800 и M900 5-тонные грузовики, а также любые 2,5-тонные грузовики;

самолеты – C130, C141, C17, C5;

вертолеты – CH53E, CH47D, MV22, C-130.

При этом по состоянию на 2017 год стоимость одного экземпляра М777 оценивалась в 3 737 931 доллар.

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