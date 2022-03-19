LG Electronics уходит из России и закрывает один из крупнейших заводов

LG Electronics ушел из России / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания затянула со своей реакцией на войну в Украине, но под давлением общественности все же объявила об уходе с российского рынка.

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"Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи", – говорится в сообщении на официальном сайте LG Electronics.

Отметим, что LG Electronics имеет огромный завод в Подмосковье. Он является одним из самых крупных в Европе с общей численностью сотрудников 1450 человек. Все они вскоре останутся без работы.

Сотрудничать с Россией отказались уже более 300 компаний. РФ не сидит на месте и отвечает своими санкциями – уже заблокированы популярные сервисы Facebook, Instagram, Twitter, а следующий на очереди YouТube.