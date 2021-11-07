Китай впервые выпустил в открытый космос женщину

Ван Япин стала первой китаянкой в открытом космосе

Члены миссии "Шэньчжоу-13" на борту китайской космической станции "Тяньгун" совершили выход в открытый космос. Он длился около 6,5 часа, за это время астронавты выполнили все поставленные задачи.

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В открытый космос выходили командир миссии и первый китайский выходец в космос Чжай Чжиган, а также его коллега Ван Япин. Она стала первой женщиной-космонавтом из Китая, вышедшей в открытый космос.

Напомним, первой женщиной в открытом космосе стала россиянка Светлана Савицкая. Она вышла за пределы орбитальной станции "Салют-7" 25 июля 1984 года и провела в открытом космосе 3 часа 35 минут.

По данным Китайского пилотируемого космического агентства (CMSA), экипаж "Шэньчжоу-13" совершит еще один или два выхода в открытый космос, пишет globaltimes.cn.

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