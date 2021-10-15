Китай успешно запустил спутник для исследования солнечной энергии

Китай будет исследовать энергию Солнца/Коллаж: Сегодня

В Китае, где солнечная энергия сравнялась по цене с углем, успешно запустили первый спутник для исследования солнечной энергии.

Об этом сообщает Синьхуа.

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Когда состоялся запуск

Космический аппарат был запущен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" в 18:51 по пекинскому времени с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая. Спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Запуск мини-спутников

На борту ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" в космос также было отправлено 10 малых спутников, в частности, экспериментальный спутник для определения плотности атмосферы на орбите и экспериментальный спутник — цепь спутниковой группировки для коммерческого метеорологического зондирования. Отмечается, что это уже 391-й по счету полет ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Потеря секретного спутника

Спутник Shiyan-10 был запущен в космос с помощью ракеты Long March 3B, которая стартовала с космодрома Сичан на юго-западе Китая около 11 утра по Киеву 27 сентября. Однако спустя 12 часов государственные СМИ Китая подтвердили аномальную работу космического аппарата.

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Вскоре после взлета в ночном небе над Австралией была зафиксирована вспышка – вероятно, она была вызвана возгоранием верхней ступени ракеты Long March 3B. Однако затем космическое слежение показало аномальную работу двигателей спутника.

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