Китай похвастался самым большим роботом в мире: он может использоваться в военных целях

В Китае показали самого большого в мире робота / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что он очень большой и громоздкий, робот, получивший прозвище "механический як" может двигаться вперед и назад, разворачиваться и даже ходить по диагонали.

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К слову, размеры робота китайцы не раскрыли, но сообщили, что он в половину меньше от взрослого яка, а его длина вдвое превышает его высоту.

Конструкция из 12 шарнирных модулей позволяет роботу бегать и прыгать, не теряя опоры.

Робот-як оснащен датчиками, которые поддерживают связь с окружающей местностью и может адаптироваться к различным условиям местности – преодолевать ступени, траншеи, скалы и даже грязные дороги или заснеженные поля.

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Ожидается, что робот способный нести до 160 кг груза и развивать скорость до 10 км/ч. Он станет частью разведывательных миссий в условиях, слишком сложных для человека.

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Это могут быть отдаленные приграничные районы и очень опасные зоны боевых действий. "Механический як" также может собирать тактическую информацию на поле боя, пишет interestingengineering.com.

Кроме этого, четвероногого робота также можно использовать для доставки припасов, таких как боеприпасы и еда в труднодоступные места, куда тяжело добраться обычным транспортом.

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