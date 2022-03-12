Китай отказался поставлять России запчасти для санкционных самолетов

России негде брать запчасти для авиалайнеров / Фото: REUTERS

С началом вторжения в Украину Boeing наложил санкции на России. Компания прекратила поставку необходимых запчастей российским авиакомпаниям.

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Вместе с тем 26 февраля ЕС объявил о санкциях против России. В частности, было запрещено продавать самолеты и детали к ним физическим и юридическим лицам в России и для использования в России.

Россия решила обойти запрет с помощью Китая, но китайцы неожиданно отказались поставлять запчасти для авиалайнеров. Теперь Россия будет пытаться найти поставщиков среди компаний из Турции или Индии, пишет Reuters.

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Отметим, что более 500 самолетов российских авиакомпаний находятся в лизинге у иностранных компаний. Многие их них потребовали вернуть воздушные судна, но в России отказались то делать. Есть вероятность, что авиалайнеры могут быть арестованы, если приземлятся в странах ЕС.

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