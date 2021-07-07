Каким будет iPhone 13 – первые фото

Первые фото чехла для iPhone 13 / Фото: phonearena.com

Новый айфон всегда вызывал интерес – и так будет еще долгие годы. Достаточно фанатам узнать, что в iPhone 13 будет реверсная зарядка – новость тут же облетела интернет.

В этот раз так же поступила информация об этой модели. И она тоже весьма значимая:

Главной особенностью грядущих iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max станет заметно увеличенный блок камеры – заявили обозреватели из Phone Arena.

Первые утечки появились в соцсети Weibo - публикация с необычным чехлом для 12-го "яблока" вызвала уйму вопросов и большинство сошлось на мнении об увеличенном блоке камер. А значит – вырастет качество фото и видео. Если судить по вырезу в чехле – камеры займут почти 1/5 часть всей площади. Тут же появились недовольные критики, заявившие, что "Apple скоро будет филиалом Xiaomi – 8 камер и ни одна не снимает как надо". Но, зная инженеров из Купертино, уж снимать камеры будут как ни один другой смартфон на рынке.

Рендеры новой камеры iPhone 13 Pro / Фото: phonearena.com Реклама

Главным нововведением станет система стабилизации изображения со сдвигом датчика, но это актуально только для Pro-версии.

Ранее мы уже рассказали о приложениях, которые воруют ваши пароли.

Так же мы рассказали что в Apple представили новую iOS 15.