Как в Матрице: Meta показала работу тактильной перчатки для виртуальной реальности

Так будет работать тактильная перчатка от Meta

Этот проект представляет собой тактильную перчатку. Благодаря ей пользователь сможет почувствовать в своей руке какой-либо предмет в виртуальном мире.

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В будущем перчатка должна быть удобной и настраиваемой с возможностью воспроизводить широкий спектр ощущений в виртуальном мире. Перчатки смогут воспроизводить ощущения, включая текстуру, давление и вибрацию.

Сейчас исследовательская группа находится на ранней стадии разработки, ее цель – совместить перчатки с гарнитурой VR, чтобы обеспечить иммерсивный опыт. Перчатки также будут взаимодействовать с очками AR.

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За последние семь лет команда сосредоточилась на продвижении взаимодействия человека с компьютером во многих дисциплинах: наука о восприятии, мягкая робототехника, микрофлюидика, отслеживание рук и тактильный рендеринг, пишет slashgear.com.

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Ранее мы писали, что Facebook опоздал: метавселенная уже существует. Марк Цукерберг переименовал Facebook в Meta и объявил о грандиозных планах развивать метавселенную. Но у нас для него плохие новости.