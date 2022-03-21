Как безопасно пользоваться Telegram – инструкция

Полиция советует защитить свой аккаунт в Telegram / Фото: Mashable

Но в то же время есть риск, что вашими данными могут завладеть недоброжелатели, поэтому Национальная полиция Украина предоставила список советов, как безопасно использовать мессенджер.

Читайте также: Помоги уничтожать оккупанта! Куда писать, если увидели вражескую технику

Реклама

Как обезопасить Telegram

В первую очередь, нужно позаботиться о конфиденциальность учетной записи. Зайдите в раздел "Конфиденциальность и безопасность" или "Конфиденциальность" и поменяйте настройки, как указано ниже:

Номер телефона → Кто может видеть номер телефона – Никто

Номер телефона → Кто может видеть номер телефона – Никто Номер телефона → Кто может найти по номеру – Мои контакты

Номер телефона → Кто может найти по номеру – Мои контакты Последняя активность → Кто может видеть время моей последней активности – Никто

Последняя активность → Кто может видеть время моей последней активности – Никто Фотографии профиля → Кто может видеть фото и видео моего профиля – Мои контакты

Фотографии профиля → Кто может видеть фото и видео моего профиля – Мои контакты Звонки → Кто может мне звонить по телефону – Мои контакты (или Никто, если хотите).

Звонки → Кто может мне звонить по телефону – Мои контакты (или Никто, если хотите). Звонки → Peer-to-peer – Мои контакты (или Никто, если вы предпочитаете не сообщать свой IP-адрес вызывающим абонентам).

Звонки → Peer-to-peer – Мои контакты (или Никто, если вы предпочитаете не сообщать свой IP-адрес вызывающим абонентам). Пересылка сообщений → Кто может добавлять ссылки на мой аккаунт при отправке моих сообщений – Мои контакты.

Настройка защиты учетной записи:

Установите пароль для разблокировки входа в Telegram

Установите пароль для разблокировки входа в Telegram Включите Автоблокировку Telegram на 1 минуту или 5 минут

Включите Автоблокировку Telegram на 1 минуту или 5 минут Включите двухфакторную аутентификацию для своей учетной записи

Включите двухфакторную аутентификацию для своей учетной записи Для безопасности IP-адреса используйте сервисы VPN.

Ранее мы писали, что в Украине создали онлайн-игру для борьбы с Россией – можно атаковать врага, не выходя из дома.