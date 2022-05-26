Извержение подводного вулкана видно из космоса – NASA опубликовали снимки "Акулы"

Извержение подводного вулкана по прозвищу «Акула» видно из космоса – NASA опубликовали снимки / Фото: space.com, unsplash.com

Обесцвеченная вода видна из космоса в зоне вокруг извергающегося вулкана Кавачи на Соломоновых островах, тихоокеанском островном государстве к востоку от Папуа-Новой Гвинеи. Снимки сделаны спутником NASA – аппаратом Landsat 9.

Также NASA заявили, что отправляют людей на Марс. Необычное прозвище "sharkcano" вулкан получил в знак уважения двум видам акул Соломоновых островов. И хотя окружает подводный вулкан перегретая, кислая вода, акулы вполне в ней хорошо себя чувствуют.

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По данным Земной обсерватории НАСА, Кавачи находится посреди тектонически активного региона и недалеко от сейсмической зоны примерно в 18 милях (30 км) к юго-западу. Лава вулкана может варьироваться от базальтовой (богатой магнием и железом) до андезитовой, более богатой кремнеземом. Тем не менее, даже в таких суровых условиях есть жизнь.

Перегретая кислая вода обычно содержит твердые частицы, фрагменты вулканических пород и серу, — добавили в Земной обсерватории НАСА,- Научная экспедиция 2015 года к вулкану обнаружила два вида акул, в том числе акул-молотов, живущих в затопленном кратере. Исследователи также обнаружили там микробов, которые питаются серой.

На этом спутниковом снимке Шлейф обесцвеченной воды окружает вулкан Кавачи на Соломоновых островах / Фото: www.space.com

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Вулкан находится в почти непрерывном извержении с момента его первой зарегистрированной активности в 1939 году и известен тем, что создает временные острова обломков, которые смываются океаном. По словам НАСА, жители поблизости часто видят пар и пепел.

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