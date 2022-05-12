Илон Маск, подвинься: индийский вундеркинд соберет данные напрямую с космических спутников

Индийский вундеркинд заявил, что соберет данные напрямую с космических спутников / Фото: Коллаж: Сегодня, interestingengineering

В 9 лет этот парень получил лицензию радиолюбителя, а спустя 9 лет, в этом, 2022 году 18-летний Дхрув Ребба завоевал награду 4-H Youth In Action Award. Эта награда дает стипендию на получение высшего образования в престижных вузах, возможность общаться со знаменитостями.

Но этот юноша индийского происхождения преуспел и раньше, в 2017 году Ребба участвовал в проекте "Любительское радио на Международной космической станции" (ARISS). Тогда он получил возможность задать 23 вопроса астронавту Джозефу М. Акабе на Международной космической станции для экспедиции 53/54.

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Парню всего 18, а он возглавил лабораторию перспективных космических систем в Иллинойсе / Фото: interestingengineering

Возможно это не так интересно, как последняя миссия NASA по обслуживанию Хаббла, но юное дарование сейчас возглавляет общегосударственную программу в LASSI (лаборатории перспективных космических систем в Иллинойсе), штате на Западе США.

Программа 4-H in Space дает возможность учащимся штата Иллинойс собирать данные непосредственно со спутников в космосе. Проект потенциально охватит более 10 тысяч молодых людей Иллинойса в течение первых трех лет.

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Ребба подчеркивает, что такая программа является первой в своем роде. Ни одна группа студентов в мире не имела прямого доступа к спутнику в космосе. Это историческое событие, уверен парень.

В 9 лет Дхрув Ребба получил лицензию радиолюбителя и вошел в книгу рекордов Индии / Фото: interestingengineering

Помимо того, что Ребба радиолюбитель и обычный студент, активно занимающийся робототехникой, парень является генеральным директором Universal Health Foundation.

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Это международная некоммерческая организация, занимающаяся улучшением качества жизни людей во всем мире. Именно его работа для малоимущих и вклад в STEM помогли ему получить награду 4-H Youth In Action Award 2022.

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