Илон Маск идет напролом? Starship испытают, но лицензия на запуск не получена

Илон Маск уверен, что Starship отправится а космос в июле, хотя компании все еще нужно получить лицензию на запуск / Фото: Коллаж: Сегодня, www.space.com

Масштабный проект SpaceX Starship запущен на прошлой неделе, его прототип сверхтяжелой ракеты "Booster 7" переместился на испытательную площадку в Южном Техасе.

Ранее мы писали, что Илон Маск уверен: Starship отправится на околоземную орбиту уже в следующем месяце. Но одобрение FAA, которое наконец получила компания, все же не является гарантией того, что полет состоится. SpaceX все еще необходимо получить лицензию на запуск.

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Тем не менее, компания Маска во всю готовится к полету: ракета Starship и ее Super Heavy должны пройти испытания под давлением и, возможно, статическое огневое испытание на своем объекте недалеко от Бока-Чика. Это испытание оценит способность ракеты постоянно сжигать топливо в течение определенного периода времени.



Если Booster 7 выживет, что "ни в коем случае не является гарантией, учитывая характер разработки двигателя Raptor 2", этот ускоритель может привести Starship к орбитальному испытательному полету в июле, – говорится в отчете компании.

Программа SpaceX Starship включает в себя как ракету-носитель первой ступени Super Heavy, так и транспортное средство верхней ступени высотой 165 футов (50 метров), также называемое Starship. Обе ракеты предназначены для многоразового использования. В полностью сложенном состоянии Starship и Super Heavy имеют высоту 395 футов (120 м), что делает их самой высокой ракетой в мире.



В конечном итоге SpaceX планирует использовать эту систему, чтобы доставлять людей и грузы на Луну для НАСА, а затем нацеливаться на Марс и другие пункты назначения в Солнечной системе, но у Starship пока есть только несколько высотных испытательных полетов.

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Starship — это посадочный модуль НАСА для его программы Artemis , целью которой является отправка астронавтов на Луну не ранее 2025 года / Фото: www.space.com

Напомним, что Starship — это посадочный модуль НАСА для его программы Artemis, целью которой является отправка астронавтов на Луну не ранее 2025 года. Маск хочет отправить людей на Марс примерно в то же время и бизнесмен прославился тем, что ставит агрессивные и амбициозные цели как для SpaceX в целом, так и для производственной компании Тесла.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск продолжает писать посты в Твиттер, что долгожданный орбитальный испытательный полет системы произойдет в следующем месяце. Но даже сейчас одобрение FAA не является гарантией.

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SpaceX все еще необходимо получить лицензию на запуск в зависимости от того, насколько хорошо агентство считает, что оно решило эти нерешенные вопросы в экологической оценке.

Также мы писали, что NASA против Илона Маска: агентство заявило, что Starship взорвется прямо на старте.