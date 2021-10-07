Хьюстон, у нас перец! Астронавты NASA вырастили перец чили на МКС (фото)

Астронавты вырастили перец в космосе / Фото: NASA

Герой фантастического фильма "Марсианин" Марк Уотни шутил, что стал первым колонизатором, когда собрал урожай картофеля на "Красной планете". Астронавты американской части МКС могут похвастаться реальными достижениями.

Читайте также: Брюсу Уиллису приготовиться! Возле Земли нашли астероид стоимостью 11 триллионов долларов

Реклама

"Хьюстон, у нас перец", – в такой шутливой форме NASA сообщило об историческом достижении.

Чтобы опылять саженцы на орбите астронавты запускали вентиляторы, создавая легкий ветерок в условиях микрогравитации и условия для переноса пыльцы.

Исследования развития плодов в условиях микрогравитации ограничены, тем не менее, исследователи NASA отметили более низкое развитие плодов по сравнению с наземными наблюдениями.

Решение проблемы, связанной с выращиванием овощей в условиях микрогравитации важно для длительных миссий, во время которых членам экипажа потребуются хорошие источники витамина С, такие как перец.

Реклама

В этом году космонавты проведут два сбора урожая – один в конце октября и один – в начале ноября. Часть урожая они съедят, а остальное вернут на Землю для анализа.

Ранее мы писали, что 90-летний актер из "Стартрека" полетит в космос. Компания Blue Origin подтвердила, что актер Уильям Шатнер совершит следующий суборбитальный полет компании New Shepard.