Хакеры взломали "Вконтакте" и разослали россиянам правду о войне

Хакеры взломали Вконтакте / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие пользователи получили личное сообщение, где рассказывалось, что Россия вторглась в Украину и уже 25 дней обстреливает наши города.

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В сообщении указывается количество погибших украинцев, а также потери оккупантов.

Авторы сообщения призывают россиян выходить на площади своих городов и требовать остановить войну, отставки Путина.

Также пользователей предупредили, что социальная сеть взломана, а все данные и переписка переданы в соответствующие органы.

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Тех, у кого на аватарках символ Z, могут посчитать преступниками и объявить в международный розыск. В дальнейшем они могут быть задержаны в любой стране мира.

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Ранее мы писали, что Anonymous взломали сайт "Росатома" и передали привет Путину. Хакерская группа взломала сайт российской государственной корпорации по атомной энергии и слила гигабайты данных.

Кстати, в Украине создали онлайн-игру для борьбы с Россией – можно атаковать врага не выходя из дома.