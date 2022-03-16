Импичмент Путину! В России на госсайтах требуют смены власти

Сегодня ночью в России взломали сайты арбитражного суда, оставив посетителям интересное послание. Возможно, это потрудились украинские хакеры

Россияне видели призыв к импичменту Путина вместо госсайтов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Хакеры атаковали арбитражные суды Приморского, Красноярского и Хабаровского края, Новосибирской и Курской областей, Москвы и пяти регионов Уральского федерального округа.

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Вместо главной страницы на всех сайтах показывалось сообщение: "Путин – террорист номер 1. Гаага ждет тебя и всех вас ублюдки. Импичмент! Свободу всем политзаключенным!"

Работа сайтов была парализована на более, чем три часа. Тем не менее, в России утверждают, что на работу инстанции атака не повлияла, пишет meduza.io.

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Ранее мы писали, что Anonymous взломали сайт Росатома и передали привет Путину. Хакерская группа взломала сайт российской государственной корпорации по атомной энергии и слила гигабайты данных.

Кстати, что в Украине создали онлайн-игру для борьбы с Россией – можно атаковать врага, не выходя из дома.