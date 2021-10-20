Google представил Pixel 6 и Pixel 6 Pro: в Европе будет стоить дороже

Pixel 6 и Pixel 6 Pro представлены официально

Сегодня состоялась презентация новых флагманов от Google. Еще до представления инсайдеры слили практически все особенности смартфонов, так что особых сюрпризов во время презентации не было.

В Google лишь подробнее рассказали, чем их смартфон отличается от других и почему он круче.

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Главной особенностью Pixel 6 является восьмиядерный процессор Google Tensor. Он превосходит конкурентов за счет наличия двух высокопроизводительных ядер ARM Cortex-X1, в то время, как у других процессоров только одно.

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Также Google улучшил камеры своих смартфонов. Обе модели получили 50-мегапиксельный сенсор, однако он запрограммирован для вывода 12,5-мегапиксельных изображений. Как мы писало ранее, Стандартная версия будет комплектоваться двойной камерой, прошка – тремя объективами, добавится еще телеобъектив.

Фишкой гуглофонов станет функция Magic Eraser, с помощью которой можно удалять объекты с фотографий одним касанием.

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Pixel 6 и Pixel 6 Pro получили защиту от пыли и воды IP68, сканер отпечатков пальцев спрятан в дисплей.

Главные характеристики:

Pixel 6 Pixel 6 Pro Экран 6,4'' (2340x1800) 90 Гц 6,71'' (3120х1400) 120 Гц Процессор 8-ядерный Google Tensor 8-ядерный Google Tensor Оперативная память 8 Гб 12 Гб Встроенная память 125/256 Гб 128/256/512 Гб Емкость аккумулятора 4614 мА/ч 5000 мА/ч Операционная система Android 12 Android 12 Камера 50 Мп (широкоугольный) + 12 Мп (сверхширокоугольный) 50 Мп (широкоугольный) + 48 Мп (теле) + 12 Мп (сверхширокоугольный) Фронтальная камера 8 Мп 12 Мп

Стоимость Pixel 6 и Pixel 6 Pro отличается в зависимости от региона. В США он будет дешевле, в Европе – дороже. Так, за океаном цена на Pixel 6 стартует от 600 долларов, на Pixel 6 Pro – от 900 долларов за модели с 128 Гб памяти.

В Европе продажи будут стартовать уже с 650 евро (757 долларов), а в Великобритании – и вовсе 850 фунтов (1172 доллара). Кстати, отмечается, что в комплекте не идет зарядное устройство, зато есть кабель USB-C и переходник с USB-C на USB-A.

Цены в США:

Цены в Германии: