Изменить язык на: UA На главную Сегодня
Главная Техно

Google представил Pixel 6 и Pixel 6 Pro: в Европе будет стоить дороже

Александр Трикиша
20 октября, 01:39
Google официально представил смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Компания подтвердила все слухи, которые ранее слили инсайдеры

Pixel 6 и Pixel 6 Pro представлены официально

Сегодня состоялась презентация новых флагманов от Google. Еще до представления инсайдеры слили практически все особенности смартфонов, так что особых сюрпризов во время презентации не было.

В Google лишь подробнее рассказали, чем их смартфон отличается от других и почему он круче.

Реклама

Главной особенностью Pixel 6 является восьмиядерный процессор Google Tensor. Он превосходит конкурентов за счет наличия двух высокопроизводительных ядер ARM Cortex-X1, в то время, как у других процессоров только одно.

Реклама

Также Google улучшил камеры своих смартфонов. Обе модели получили 50-мегапиксельный сенсор, однако он запрограммирован для вывода 12,5-мегапиксельных изображений. Как мы писало ранее, Стандартная версия будет комплектоваться двойной камерой, прошка – тремя объективами, добавится еще телеобъектив.

Фишкой гуглофонов станет функция Magic Eraser, с помощью которой можно удалять объекты с фотографий одним касанием.

Реклама

Pixel 6 и Pixel 6 Pro получили защиту от пыли и воды IP68, сканер отпечатков пальцев спрятан в дисплей.

Главные характеристики:

Pixel 6Pixel 6 Pro
Экран6,4'' (2340x1800) 90 Гц6,71'' (3120х1400) 120 Гц
Процессор8-ядерный Google Tensor8-ядерный Google Tensor
Оперативная память8 Гб12 Гб
Встроенная память125/256 Гб128/256/512 Гб
Емкость аккумулятора4614 мА/ч5000 мА/ч
Операционная системаAndroid 12Android 12
Камера50 Мп (широкоугольный) + 12 Мп (сверхширокоугольный)50 Мп (широкоугольный) + 48 Мп (теле) + 12 Мп (сверхширокоугольный)
Фронтальная камера8 Мп12 Мп

Стоимость Pixel 6 и Pixel 6 Pro отличается в зависимости от региона. В США он будет дешевле, в Европе – дороже. Так, за океаном цена на Pixel 6 стартует от 600 долларов, на Pixel 6 Pro – от 900 долларов за модели с 128 Гб памяти.

В Европе продажи будут стартовать уже с 650 евро (757 долларов), а в Великобритании – и вовсе 850 фунтов (1172 доллара). Кстати, отмечается, что в комплекте не идет зарядное устройство, зато есть кабель USB-C и переходник с USB-C на USB-A.

Цены в США:

Цены в Германии:

Реклама