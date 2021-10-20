Google представил Pixel 6 и Pixel 6 Pro: в Европе будет стоить дороже

Pixel 6 и Pixel 6 Pro представлены официально
Сегодня состоялась презентация новых флагманов от Google. Еще до представления инсайдеры слили практически все особенности смартфонов, так что особых сюрпризов во время презентации не было.
В Google лишь подробнее рассказали, чем их смартфон отличается от других и почему он круче.
Главной особенностью Pixel 6 является восьмиядерный процессор Google Tensor. Он превосходит конкурентов за счет наличия двух высокопроизводительных ядер ARM Cortex-X1, в то время, как у других процессоров только одно.
Также Google улучшил камеры своих смартфонов. Обе модели получили 50-мегапиксельный сенсор, однако он запрограммирован для вывода 12,5-мегапиксельных изображений. Как мы писало ранее, Стандартная версия будет комплектоваться двойной камерой, прошка – тремя объективами, добавится еще телеобъектив.
Фишкой гуглофонов станет функция Magic Eraser, с помощью которой можно удалять объекты с фотографий одним касанием.
Pixel 6 и Pixel 6 Pro получили защиту от пыли и воды IP68, сканер отпечатков пальцев спрятан в дисплей.
Главные характеристики:
|Pixel 6
|Pixel 6 Pro
|Экран
|6,4'' (2340x1800) 90 Гц
|6,71'' (3120х1400) 120 Гц
|Процессор
|8-ядерный Google Tensor
|8-ядерный Google Tensor
|Оперативная память
|8 Гб
|12 Гб
|Встроенная память
|125/256 Гб
|128/256/512 Гб
|Емкость аккумулятора
|4614 мА/ч
|5000 мА/ч
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Камера
|50 Мп (широкоугольный) + 12 Мп (сверхширокоугольный)
|50 Мп (широкоугольный) + 48 Мп (теле) + 12 Мп (сверхширокоугольный)
|Фронтальная камера
|8 Мп
|12 Мп
Стоимость Pixel 6 и Pixel 6 Pro отличается в зависимости от региона. В США он будет дешевле, в Европе – дороже. Так, за океаном цена на Pixel 6 стартует от 600 долларов, на Pixel 6 Pro – от 900 долларов за модели с 128 Гб памяти.
В Европе продажи будут стартовать уже с 650 евро (757 долларов), а в Великобритании – и вовсе 850 фунтов (1172 доллара). Кстати, отмечается, что в комплекте не идет зарядное устройство, зато есть кабель USB-C и переходник с USB-C на USB-A.
Цены в США:
Цены в Германии: